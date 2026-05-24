Imagen de la celebración del ascenso del Dépor.

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El Dépor no se olvida de su gente tras ascender: "El regreso trasciende el ámbito deportivo"

El club blanquiazul celebra un ascenso histórico y asegura que trabajará para consolidarse "nuevamente en la élite"

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El RC Deportivo ya es equipo de Primera División y vuelve a situarse entre los grandes del fútbol español en una temporada marcada por una fecha especialmente simbólica: el 120 aniversario de la fundación de la entidad. El club considera que este ascenso supone "la culminación de un proceso de reconstrucción deportiva, económica e institucional" desarrollado durante los últimos años.

Celebración en la Fan Zone

Tras superar una de las etapas más complejas de su historia, la entidad blanquiazul destaca que ha conseguido "recuperar la estabilidad y la confianza necesarias para volver a competir al máximo nivel", devolviendo al Deportivo a un escenario que forma parte de su identidad histórica.

Como "uno de los nueve clubes campeones de Liga del fútbol español", el Dépor recupera un lugar acorde a su trayectoria. Desde el club subrayan que este éxito ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de futbolistas, cuerpo técnico, empleados, patrocinadores y todas las personas que han contribuido al crecimiento del proyecto durante las últimas temporadas.

El comunicado reserva un reconocimiento especial para la afición, a la que define como una pieza esencial durante todo el camino. El deportivismo ha acompañado al equipo "especialmente en los años más difíciles", demostrando "una fidelidad, una implicación y un sentimiento de pertenencia ejemplares" tanto en ABANCA-RIAZOR como en cada desplazamiento.

El RC Deportivo recalca además que "el regreso trasciende el ámbito deportivo" y supone una noticia de gran relevancia para A Coruña y para Galicia, al devolver al fútbol gallego una presencia histórica en la máxima categoría del fútbol español.

Pese a la celebración, el club advierte de que Primera División exigirá competir en "un entorno de máxima exigencia deportiva, económica e institucional", por lo que mantendrá una hoja de ruta basada en la estabilidad, la planificación y la sostenibilidad.

La entidad fija ya su siguiente meta: "consolidarse nuevamente en la élite y seguir construyendo un proyecto con ambición, responsabilidad y visión de futuro".