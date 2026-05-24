El Dépor no se olvida de su gente tras ascender: "El regreso trasciende el ámbito deportivo"

El RC Deportivo ya es equipo de Primera División y vuelve a situarse entre los grandes del fútbol español en una temporada marcada por una fecha especialmente simbólica: el 120 aniversario de la fundación de la entidad. El club considera que este ascenso supone "la culminación de un proceso de reconstrucción deportiva, económica e institucional" desarrollado durante los últimos años.

Tras superar una de las etapas más complejas de su historia, la entidad blanquiazul destaca que ha conseguido "recuperar la estabilidad y la confianza necesarias para volver a competir al máximo nivel", devolviendo al Deportivo a un escenario que forma parte de su identidad histórica.

Como "uno de los nueve clubes campeones de Liga del fútbol español", el Dépor recupera un lugar acorde a su trayectoria. Desde el club subrayan que este éxito ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de futbolistas, cuerpo técnico, empleados, patrocinadores y todas las personas que han contribuido al crecimiento del proyecto durante las últimas temporadas.

El comunicado reserva un reconocimiento especial para la afición, a la que define como una pieza esencial durante todo el camino. El deportivismo ha acompañado al equipo "especialmente en los años más difíciles", demostrando "una fidelidad, una implicación y un sentimiento de pertenencia ejemplares" tanto en ABANCA-RIAZOR como en cada desplazamiento.

El RC Deportivo recalca además que "el regreso trasciende el ámbito deportivo" y supone una noticia de gran relevancia para A Coruña y para Galicia, al devolver al fútbol gallego una presencia histórica en la máxima categoría del fútbol español.

Pese a la celebración, el club advierte de que Primera División exigirá competir en "un entorno de máxima exigencia deportiva, económica e institucional", por lo que mantendrá una hoja de ruta basada en la estabilidad, la planificación y la sostenibilidad.

La entidad fija ya su siguiente meta: "consolidarse nuevamente en la élite y seguir construyendo un proyecto con ambición, responsabilidad y visión de futuro".