Daledé, la canción del deportivismo que llega en plena ilusión por el ascenso

A Coruña ya sueña con el ascenso. El Deportivo afronta una semana clave para su historia y, a solo cuatro días del duelo frente al Real Valladolid CF, el cuadro coruñés está ante una oportunidad de oro para regresar a Primera División. La ciudad lleva semanas volcada con su equipo, con banderas blanquiazules en balcones y pancartas repartidas por las calles. Entre las muestras de apoyo, una canción se ha convertido en uno de los símbolos de la ilusión deportivista.

Se trata de 'DALEDÉ', un tema publicado el pasado 2 de mayo y que cada vez gana más adeptos entre los seguidores blanquiazules. La canción, interpretada por Samuel Canay y Siempre Best, busca consolidarse como un himno de apoyo al Dépor en el tramo decisivo de la temporada.

La letra, coescrita junto a Chechu Quiñoá, homenajea a la grada de Riazor mediante cánticos reales de la afición. Además, la producción incorpora sonidos ambientales y grabaciones de campo del estadio, así como percusiones brasileñas en referencia al histórico Superdépor y bases urbanas actuales.

https://youtu.be/kaPV2q2R2DA?si=FJALwwXIa6a__DIc

En lo visual, la portada del sencillo destaca por la imagen de una hormigonera de Horbesa, conocida por ser símbolo de los ascensos del Dépor. El videoclip, protagonizado también por una hormigonera de la empresa de Sada, considerada por muchos aficionados como un amuleto ligado a la historia reciente del club.