El recibimiento del Dépor ante el Andorra dejó a dos heridos por quemaduras de bengala

La polémica por los controles de alcoholemia en el estadio de Riazor y la distancia de las vallas para separar la llegada del autobús del recibimiento del equipo ha dejado un nuevo capítulo. La Subdelegación del Gobierno ha informado esta tarde que dos personas resultaron heridas por quemaduras procedentes del empleo de una bengala en el momento de la llegada del equipo.

Estos hechos se unen a nuevos lanzamientos de objetos contra agentes y vehículos de la Policía Nacional, con daños materiales.

Todo ello en un contexto en el que ya se habían producido incidentes semanas atrás. En otro partido, el uso de una bengala causó quemaduras en los bajos de un coche y daños en un vehículo, siendo necesaria la presencia de los bomberos para extinguir el fuego.

Una intervención el día del Leganés

La Policía Nacional también intervino el 1 de mayo, en la previa del choque ante el Leganés, en un local frecuentado por miembros del grupo Riazor Blues. En él, se localizaron "armas blancas y materiales peligrosos como bengalas almacenadas en mal estado con el evidente riesgo para las personas e inmueble".