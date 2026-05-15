Los bares de Riazor se preparan para el penúltimo asalto del Dépor al ascenso: "Tenemos las neveras llenas"

Los bares del entorno de Riazor ya están en modo partido grande. A falta de dos jornadas para que el Deportivo de La Coruña pueda certificar su regreso a Primera División, la hostelería de la zona se prepara para un nuevo pico de afluencia, pese a un horario poco habitual para el consumo: las 14:00 horas.

Desde el sector reconocen que no es el mejor tramo del día para el servicio, pero la previsión de ambiente es máxima. La cervecera Estrella Galicia no ha confirmado cifras de venta, aunque fuentes de la compañía sitúan la demanda en niveles similares a jornadas de grandes concentraciones en la ciudad.

Servicio de comidas en O Sieiro

Desde O Sieiro, Álex, explica la planificación es clara: refuerzo total. "Aunque el horario no es el más propicio, las 14:00, tenemos los tanques y las neveras, incluidas las auxiliares para estos partidos, llenas hasta la bandera", explican.

Además, añade que "esperamos gente antes y después del partido para el servicio de comidas aunque sean las 16:00 cuando salga la gente", en un operativo que se extenderá durante toda la tarde.

El Rompeolas lo tiene claro: si el Dépor gana, la gente sale contenta

En la misma línea se expresa Javier Fraga, de El Rompeolas, que reconoce que el horario condiciona el consumo habitual: "esperamos mucha afluencia, aunque la hora no es la más adecuada para nosotros a la hora de las cervecitas". Sin embargo, confían en el tirón del equipo: "si el Dépor gana, que va a ganar, la gente saldrá contenta y da un poco igual la hora para celebrarlo".

El establecimiento ha reforzado turnos y cocina para absorber el flujo de clientes: "tenemos 3 turnos porque hay gente que come antes, hay gente que come durante y hay gente que come después. Tendremos la cocina abierta hasta las 18:00 horas", detallan, con pedidos de bebida prácticamente duplicados respecto a un fin de semana normal.

Creedence Rock Bar, Víctor también han hecho acopio de producto y personal. "El horario no es muy bueno, pero aún así, neveras cargadas y grifos limpios para darlo todo", señalan. Aunque no esperan cifras récord como en jornadas de peñas, sí admiten un aumento notable en reservas y consumo de cerveza y combinados. "No es un partido normal", resumen desde el local, donde apuntan a un cambio en los hábitos habituales de consumo por la hora del encuentro y el contexto clasificatorio.

Los callos de Bodegas Dobao no pueden faltar

La propuesta del entorno presenta múltiples alternativas, entre ellos los famosos callos de Bodegas Dobao. Su responsable explica a Quincemil que el domingo abrirán en horario normal: "habrá callos, y seguro que empujan para que gane el Dépor".

El Dé Beach Club, abierto

A este despliegue hostelero se suma el operativo del propio club, que habilitará la Fan Zone y el Dé Beach Club, abierto de forma continuada todos los días, como puntos de encuentro para los aficionados.