Deportivo 1 - Málaga 1: El Dépor se deja dos puntos de oro

Los coruñeses fueron muy superiores a su rival pero un gol de córner dio al traste con la victoria

Punto que sabe a poco el que logró el Deportivo en Riazor ante el Málaga. Los coruñeses fueron netamente superiores a su rival y desaprovecharon una ocasión de oro para aumentar su distancia. Mulattieri fue el autor del gol deportivista de un encuentro que acabó con empate a uno.

La primera mitad resultó un monólogo deportivista ante un rival que fue superado en todos los ámbitos. Hidalgo apostó por un once con Loureiro y Noubi como centrales y Villares junto a Soriano en el centro del campo.

El dominio era muy claro y, a pesar de no generar ocasiones muy claras, el balón siempre merodeaba la meta de Alfonso Herrero. Alt y Bil fueron los primeros en pisar área rival, pero el Málaga se defendía sin pensar en exceso en atacar la meta rival.

En ese escenario Stoichkov hacía el primero tras un buen servicio de Soriano pero el colegiado anulaba el gol por fuera de juego. El Málaga solo era capaz de generar córners pero el Dépor no sufría en exceso y sacaba todos sin grandes problemas. Quagliata, en un estado de forma excepcional, obligaba a Herrero a hacer una gran estirada con un disparo lejano. Fueron minutos de agobio de un Dépor que embotellaba a un rival que agradeció el entretiempo.

En la segunda mitad el Dépor imprimió una marcha más y se fue a por el Málaga. Mario tuvo el gol con un disparo que sacaba Herrero y Quagliata en el rechace perdonaba con un chut que se marchaba por encima del larguero. Stoichkov volvió a ver cómo el colegiado anulaba un gol suyo tras un gran remate de tacón que se colaba en la portería malacitana. Sobrepasada la hora de partido, Hidalgo movió el banquillo para dar entrada a Mula y Yeremay.

El canario, lejos de su mejor estado de forma, estuvo a punto de marcar con un disparo que sacaba Rafita bajo palos. La siguiente la tuvo Altimira con un disparo que salió rozando el palo derecho de Herrero. El Dépor lo buscaba y lo consiguió. Un gran balón de Alti dejaba a Mula en un mano a mano que no perdonaba. Riazor explotaba de alegría y acariciaba tres puntos muy importantes.

Sin embargo la alegría duró cinco minutos y en un córner los visitantes iban a igualar. Niño aprovechaba un mal marcaje en el segundo palo y superaba a Ferllo. El miedo se adueñó de los dos equipos y nadie fue capaz de desequilibrar el encuentro. Los dos dieron por bueno el empate y aunque el Dépor lo buscó, no lo encontró.

El punto no es malo aunque sabe a poco a un Dépor que fue muy superior a su rival. Los coruñeses viajarán la próxima semana a tierras aragonesas para medirse a Huesca.