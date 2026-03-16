El Deportivo - Málaga ya tiene fecha y hora

El Dépor afronta el tramo final de temporada en una gran situación clasificatoria. A falta de doce jornadas para acabar el campeonato, los coruñeses ocupan puesto de ascenso directo.

Hoy LaLiga ha publicado los horarios correspondientes a la jornada 34. El Dépor recibirá al Málaga el sábado 4 de abril a las 18:30 horas. El encuentro puede ser muy importante en la zona alta de la clasificación.

Y es que los dos equipos atraviesan un gran momento en cuanto a resultados y solo hay un punto de diferencia entre ambos. Los coruñeses son segundos con 52 puntos mientras que los malacitanos son cuartos con 51.

En el encuentro de la primera vuelta el Dépor cayó con claridad en La Rosaleda por tres goles a cero. Eso sucedió en la novena jornada de liga y la derrota fue la primera de Antonio Hidalgo como entrenador del conjunto blanquiazul.

El Dépor quiere recuperar sensaciones ya que buena parte de las opciones del ascenso pasan por convertir Riazor en un fortín. De los doce partidos que restan, los coruñeses deben afrontar siete en su estadio.