Deportivo 0 - Granada 2: Sobran luces, falta juego

El Dépor cayó por cero dos ante el Granada y desaprovechó una ocasión de oro para dormir en ascenso directo. Con un arbitraje lamentable que permitió las constantes pérdidas de tiempo del Granada, los coruñeses tampoco merecieron nada más y firmaron un partido horrible.

La primera mitad resultó desesperante y el ataque no generó casi nada. Hidalgo optó por un once con Jurado y Riki en el centro del campo y con Zaka arriba. El delantero volvió a mostrar una preocupante falta de gol en las tres ocasiones que tuvo. Primero con un mano a mano que no es capaz de definir, después con otra acción en la que no fue capaz de controlar el balón en condiciones y por último con un disparo franco desde la frontal que salía excesivamente centrado.

Control estéril

Los coruñeses tuvieron un control estéril de la posesión ante un equipo que defendía cómodamente. Todo fue previsible en un Dépor absolutamente superado. En esa primera mitad el Granada aprovechó uno de sus acercamientos para hacer el tanto nazarí. Sergio Ruiz centró y Arnaiz con un cómodo remate de cabeza superaba a Ferllo. El gol llegó en el minuto 18 y el Dépor tampoco tuvo reacción. Impreciso, incómodo y muy previsible, los coruñeses tiraron una primera mitad en la que no merecieron nada más.

La segunda mitad nació con el mismo guion. Dominio y posesión sin hacer daño al rival. Hidalgo metió a Patiño en lugar de Jurado y la pelota transitó algo más rápida. Sin embargo el Granada seguía cómodo dándole la posesión a su rival ante la desesperación de la afición. Un disparo de Alti fue lo más peligroso de un equipo que no mostraba alma.

Y así discurrieron los minutos, entre las constantes y consentidas pérdidas de tiempo y un Dépor que no era capaz de ofrecer nada. Y en ese escenario sentenció el Granada. Mal balance defensivo y en una contra Jorge Pascual hacía el segundo y definitivo gol de su equipo. Con el cero a dos el equipo bajó los brazos y permitió al Granada vivir con absoluta tranquilidad los diez minutos de descuento que añadió el colegiado. Riazor despidió a los suyos con una merecida y sonora pitada tras el mal partido ofrecido en esta noche de domingo.