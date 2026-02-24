El Ayuntamiento de A Coruña autoriza de forma express el uso de sus fondos en el museo del Dépor

El nuevo museo del Dépor contará con diferentes elementos que proceden del archivo fotográfico municipal. La concejalía de Cultura y Turismo de A Coruña ha autorizado esta mañana, mediante un escrito firmado por el edil Gonzalo Castro, la autorización y exhibición permanente de un total de siete fotografías y dos tarjetas postales.

En concreto, las siete imágenes son de temporadas antiguas, algunas de ellas de otras secciones diferentes al fútbol como la de hockey.

El concejal aprovecha en el escrito para felicitar al club por su puesta en marcha, a pesar de su no invitación al acto de inauguración, y recuerda que está a entera disposición de la entidad blanquiazul.

"Aprovecho la ocasión para felicitar al RCD por el impulso de este museo por parte del CD, una iniciativa de enorme trascendencia cultural, social y turística. Se trata de un espacio que contribuye de manera significativa a la preservación y difusión de la memoria colectiva, del patrimonio colectivo y de la identidad coruñesa y gallega, reforzando además el atractivo turístico de A Coruña y de Galicia como destino vinculado a su historia y a sus referentes simbólicos", dice el texto.

"Reitero que cuentan con mi total apoyo y cooperación institucional de esta concejalía de Cultura y Turismo para la realización de acciones que contribuyan a promocionar un museo esencial para nuestra ciudad y para el conjunto de Galicia", concluye.

La petición fue presentada ayer lunes, a las 21:09, por el registro municipal. En el texto firmado por Massimo Adalberto Benassi se solicita la autorización para el "pleno cumplimiento de la normativa vigente en materia de reproducción y exhibición pública de fondos documentales y gráficos de titularidad municipal". El Dépor ya disponía de copias digitales de estas imágenes, obtenidas en su día con la autorización municipal.