Deportivo - Eibar: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo se mantiene en puestos de play-off, ocupando la cuarta posición con 43 puntos, a cinco del líder. Los blanquiazules volvieron a mostrar su falta de eficacia frente a los equipos de la parte alta de la tabla en su encuentro frente al Castellón, y continúan luchando por mantener sus opciones de ascenso, recibiendo este sábado al Éibar en Riazor.

El último precedente entre el Eibar y el Deportivo corresponde al partido de ida disputado en Ipurúa, que terminó con un empate a unos.

El Deportivo salvó un empate tras adelantarse en el minuto 14 con un penalti transformado por Yeremay Hernández. En la segunda mitad, el Eibar dominó y generó peligro, pero Germán Parreño sostuvo a su equipo hasta que en el descuento Adu Ares igualó, dejando al Deportivo con la sensación de haber perdido dos puntos.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Eibar se disputará el sábado 21 de febrero a las 16:15 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo cayó en Castalia frente al Castellón por 2-0 en un partido en el que no encontró soluciones ofensivas y pagó caro su falta de gol. El equipo gallego entró tarde al choque y los locales aprovecharon para adelantarse pronto en el marcador gracias a un buen disparo de Camara.

A pesar de que el Dépor mejoró tras el descanso y gozó de algunas oportunidades, su escasa eficacia arriba le impidió inquietar al Castellón, con un disparo de Soriano que incluso se estrelló en el larguero.

El segundo tanto de los albinegros, obra de Cala tras una pérdida de balón, dejó a los visitantes sin capacidad de reacción en la última media hora. Esta derrota frena al Deportivo en su intento de meterse en puestos de acceso directo, mientras que el Castellón se sitúa líder de la categoría tras el triunfo.

Eibar

El Eibar se desplaza hasta Riazor ocupando la décima posición de la tabla con 35 puntos, mientras que los blanquiazules suman 43. Los eibarreses atraviesan una mala racha en los encuentros fuera de casa, ya que en los 12 partidos disputados hasta la fecha no han logrado ninguna victoria, acumulando siete derrotas y cinco empates.

A pesar de ello, el Eibar llegará a A Coruña con la intención de romper esta mala dinámica, mientras que el Deportivo necesita sumar los tres puntos para mantenerse en lo alto de la clasificación.