El Dépor inaugura la próxima semana su museo, con el que "preserva la historia del club"

El Real Club Deportivo pondrá en marcha desde la próxima semana el nuevo Museo & Tour, un espacio diseñado para "preservar, poner en valor y proyectar el legado histórico y la identidad del deportivismo a lo largo de más de un siglo".

La presentación institucional se celebrará el martes 24 de febrero a las 19:30 horas, y contará con la asistencia del presidente del club, Juan Carlos Escotet Rodríguez, miembros del Consejo de Administración y representantes del ámbito institucional y social.

Al término del acto, los invitados podrán disfrutar de una visita privada al Museo & Tour, para conocer de primera mano las exposiciones y contenidos interactivos que reflejan la trayectoria deportiva y cultural del club.

Tras varios meses de obras, el nuevo museo ocupa el lugar que anteriormente fue destinado al gimnasio Zona Fit, cerrado a comienzos de la década pasada, en uno de los bajos aledaños a una clínica médica.

Tras una serie de mejoras en el propio estadio, el club afronta ahora la renovación de la DéporTienda, trasladando la actividad comercial a una tienda Pop-Up situada en el propio estadio, a escasos metros de su enclave original.