Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana marcado por la lluvia y el viento y resultados de todo tipo para los equipos de A Coruña.

El Dépor cayó por cero goles a uno ante el Racing de Santander. Los coruñeses no fueron capaces de tumbar al líder y sólo han sumado 5 de los últimos 21 puntos en juego.

El Dépor Abanca logró un importante triunfo en Logroño por cero goles a cuatro ante el Dux. La victoria permite a las de Fran Alonso alejarse del descenso y tener una situación mucho más tranquila.

Básquet Coruña venció en el amistoso que disputó el viernes en Gijón por 90 a 67. Los coruñeses preparan ya el inicio de la segunda vuelta con el desplazamiento que realizarán a Melilla.

En Segunda Federación triunfo sufrido del Fabril ante el Sámano por un gol a cero. Los coruñeses recuperan el liderato después de que el Oviedo Vetusta perdiera ante el Coruxo.

El Bergantiños por su parte cayó por cero goles a uno ante el Marino tras encajar un tanto en la segunda mitad. Los de Carballo caen varias posiciones en la tabla tras sumar sólo un punto de los últimos doce.

En Tercera Federación el Silva perdió por un gol a dos ante el Arosa. Los coruñeses encajaron el gol de la derrota en el minuto 90 y siguen en la zona baja de la tabla.

El Arteixo cayó por dos goles a cero ante el Gran Peña y el Montañeros consiguió empatar a uno en campo del Céltiga.

En baloncesto femenino Maristas venció 76 a 71 a Mataró en un encuentro muy competido e igualado.

En balonmano el OAR Coruña cayó en su visita a Burgos por un ajustado 24-23. Los coruñeses se fueron al descanso por delante en el marcador pero acabaron perdiendo.

En voleibol el Zalaeta superó al Chamberí por tres sets a dos.

En fútbol sala el 5 Coruña perdió en su visita a Pontevedra por cuatro goles a uno.