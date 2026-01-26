Deportivo: El acta arbitral recoge el lanzamiento de objetos a los jugadores del Racing

El final del partido entre el Deportivo y el Racing de Santander dejó imágenes polémicas y una gran tangana entre jugadores de ambos conjuntos.

Fruto de ese barullo el colegiado mostró una cartulina roja directa a Mantilla después de que el jugador santanderino dedicara una peineta al público de Riazor.

El público respondió con el lanzamiento de papeles y algún objeto y uno de ellos impactó según el colegiado en el guardameta visitante.

El colegiado reflejó en el acta el lanzamiento de papeles durante el encuentro y el aviso que se dio por megafonía y los hechos sucedidos al término del encuentro:

"En el minuto 51 de partido se activó la primera fase del protocolo de lanzamiento de objetos, tras el lanzamiento de bolas de papel hacia el terreno de juego, previo a la reanudación de un saque de esquina a favor del equipo visitante junto al asistente nº2, no impactando en ningún jugador. El encuentro permaneció detenido durante un minuto y medio, tiempo durante el cual se emitió por la megafonía del estadio y los videomarcadores el aviso correspondiente solicitando el cese de dichos lanzamientos.

Al finalizar el encuentro, desde la zona dónde se encontraba la grada de animación local, se produjeron lanzamientos de diversos objetos hacia varios jugadores del REAL RACING CLUB DE SANTANDER que se encontraban frente a dicha zona de la grada. Entre los objetos lanzados, pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica".

Una más que posible multa

El club se prepara para una multa económica y un posible cierre parcial de la grada. A su favor juega el hecho de que es la primera vez en la temporada que sucede algo así y todo podría quedarse en un apercibimiento al conjunto coruñés.