Deportivo: Arnau Comas se perderá el partido ante el Racing de Santander

Arnau Comas será baja para el partido del domingo ante el Racing de Santander. El central vio la cartulina amarilla en el choque ante el Almería en la acción que acabó en gol anulado de Loureiro.

De esta forma Antonio Hidalgo tendrá que recomponer el once ya que el central fue titular en Almería. Noubi o Barcia se perfilan como sustitutos y Samu podría volver a la convocatoria tras estar concentrado con la selección española.

El resto de la plantilla está disponible para el técnico deportivista aunque algunos jugadores buscan su estado óptimo de forma. Es el caso de Ximo Navarro que sigue trabajando para recuperar sensaciones tras la lesión muscular que sufrió hace más de dos meses.

El equipo descansa este martes y mañana regresará a los entrenamientos con la mente puesta en el gran partido del domingo. Un total de cuatro futbolistas arrancarán el encuentro apercibidos de sanción: Yeremay, Zaka, Quagliata y Dani Barcia están a una amarilla de cumplir ciclo de sanción.