Declarado de alto riesgo el partido entre Cultural y Deportivo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el encuentro del próximo sábado 31 de enero entre la Cultural Leonesa y el Deportivo.

El encuentro contará con un despliegue de seguridad más amplio de lo habitual para que el choque y el fin de semana transcurra sin incidentes.

De hecho se espera un desplazamiento masivo de la afición deportivista tras las más de 800 entradas enviadas por el conjunto leonés al Dépor.

La última vez que el conjunto herculino se desplazó a tierras leonesas fue en enero de 2024. En aquella ocasión el fin de semana transcurrió sin ningún tipo de incidente y cientos de deportivistas disfrutaron de un gran ambiente durante todo el fin de semana.

Esta situación no será nueva para el club. Sin ir más lejos este fin de semana el encuentro que disputarán Dépor y Racing también fue declarado de alto riesgo.

El encuentro se jugará este domingo a las 21:00 horas y se espera la presencia de aficionados cántabros en la grada de Riazor.