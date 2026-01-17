Almería 1 - Deportivo 2: Cuando Yeremay sonríe, el Dépor gana

El canario fue clave en la remontada del Dépor en Almería que permite a los coruñeses poner fin a la mala racha de resultados

El Deportivo completó un gran encuentro y sumó su primer triunfo desde el mes de noviembre al ganar por un gol a dos al Almería. Yeremay y Mulattieri remontaron en la segunda mitad el gol inicial de Baptistao y le dan al equipo un triunfo balsámico.

Hidalgo introdujo tres cambios con respecto al último encuentro liguero y apostó por un ataque formado por Stoichkov y Zaka. Jurado y Soriano formaron el doble pivote y atrás confió en la pareja Comas Loureiro. El equipo salió realmente bien al terreno de juego y dominó ante un rival que estaba muy atrás.

Sin embargo, ese dominio no se tradujo en goles y los locales golpearon primero. Baptistao definía tras un buen balón a la espalda de la defensa y con un disparo cruzado hacía el primero. El castigo era muy excesivo para un Dépor que no merecía tal castigo.

Pero el gol no cambió el guion de un partido que seguía en la misma línea. El equipo no acusó la desventaja y siguió generando. Soriano y Yeremay se mostraban muy activos y empezaban a generar peligro. El canario se inventó un gran regate para abrir a banda sobre la salida de Giacomo y el italiano dejaba solo a Zaka delante del guardameta. El delantero fallaba una ocasión clarísima para desesperación de los deportivistas.

El encuentro avanzaba y los herculinos volvían a pagar su falta de gol. El Almería intentó estirarse y generó peligro antes de llegar al descanso. Ambos equipos se marchaban al vestuario con la sensación de que los blanquiazules habían perdonado en exceso.

Tras la reanudación el equipo coruñés siguió insistiendo y por fin encontró el premio del gol. Soriano dejaba a Yeremay solo ante el portero y el canario no iba a perdonar. Era el gol del empate y por delante quedaba casi toda la segunda mitad. Los blanquiazules seguían cómodos e insistían sobre la portería rival. El gol iba a llegar a la salida de un córner con un remate de Loureiro que se alojaba en la meta almeriense. Sin embargo el colegiado iba a anular el gol por falta en la acción de Arnau Comas.

Hidalgo empezó a mover el banquillo y dio entrada a Mella y Mulattieri para buscar el segundo gol. El equipo bajó un poco el ritmo, pero en ese contexto iba a llegar el tanto de la victoria. Contra muy veloz de Yeremay, centro sobre Mulattieri y el italiano, con una buena maniobra, superaba a Andrés Fernández. El italiano se reencontraba con el gol y el equipo tenía por delante algo más de diez minutos para defender el resultado.

Los coruñeses, a diferencia de otros encuentros, no se echaron atrás e incluso Yeremay pudo hacer el tercero en una vaselina lejana que se estrellaba en la parte superior de la red. Así se llegaba al final de un encuentro que permite a los de Hidalgo romper la mala racha de resultados y sumar una victoria muy importante antes de recibir al Racing el próximo domingo.