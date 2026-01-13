Deportivo 0 - Atlético 1: El Dépor pone las ganas, Griezmann la clase

Un gol de libre directo del futbolista francés decanta un duelo en el que los coruñeses pelearon hasta el final

La aventura copera del Deportivo llegó a su fin en octavos de final. Los coruñeses lo intentaron hasta el último minuto pero se encontraron con un sólido Atlético que concedió poco y se llevó el partido en un gran libre directo de Griezmann en la segunda parte.

El Atlético de Madrid llevó el peso de la primera mitad y disfrutó de las mejores ocasiones de gol. El Dépor por su parte se limitó a defender y a intentar lanzar alguna contra sin mucho éxito.

Poco se puede reprochar a los de Hidalgo que pelearon ante un rival que salió con un equipo muy titular y en busca de la clasificación. De hecho las mejores ocasiones fueron colchoneras y los postes evitaron que los de Simeone se marcharan con ventaja al descanso.

La primera nació en las botas de Ruggeri. Su disparo se estrellaba en el poste de la meta de Germán. Los coruñeses perdían peso en el partido con el paso de los minutos y el Atleti adelantaba líneas en busca del tanto.

Griezmann la tuvo con un gran disparo desde la frontal que escupió el larguero blanquiazul. Los de Hidalgo pedían el descanso a gritos y su producción ofensiva no pasó de un buen remate de cabeza de Zaka que sacaba Musso.

Con ese empate a cero se llegaba al descanso de un partido que se iba a decidir en la segunda mitad. El paso por el vestuario dio fuerzas renovadas a un Dépor que salió espoleado y a punto estuvo de adelantarse en el marcador tras un barullo en el área que no encontraba un remate claro.

Ese ahínco no duró mucho y pronto los visitantes volvieron a coger el mando del encuentro. Hidalgo veía muy sometido a su equipo y empezó a mover el banquillo pronto dando entrada a Mulattieri y Luismi. El equipo era más reconocible pero casi sin tiempo para asentarse en el terreno de juego llegó el zarpazo atlético. Griezmann con calidad y sutileza superaba a la barrera y a Germán y hacía el primero del encuentro en el minuto 61.

A partir de ahí los coruñeses trataron de igualar pero se encontraron con un muro y una defensa experimentada que permitió pocas llegadas. Además las fuerzas de jugadores como Altimira y Quagliata empezaban a escasear y faltaba empuje y peligro en los acercamientos sobre la portería de Musso.

Hidalgo dio entrada a un Noé que dio aire fresco al Dépor en un tramo de encuentro decantado a favor de los blanquiazules. También se sumaron Yeremay y Bil pero nadie fue capaz de anotar y llevar el encuentro a la prórroga.

El Dépor se despide de la Copa dando buena imagen y con una afición entregada al esfuerzo de su equipo. Los coruñeses se centran ya en la liga y en una segunda vuelta en la que buscarán dejar atrás el bache de resultados que atraviesan desde hace un mes y medio.