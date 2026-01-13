Del Dépor al Consejo Superior de Deportes: el gobierno 'ficha' en el club blanquiazul

La anterior responsable de protocolo del Real Club Deportivo, Tania Fernández Saborido, se ha incorporado al equipo de trabajo del Consejo Superior de Deportes, el ente que gobierna el deporte a nivel español.

La profesional gallega ha quedado adscrita al área de relaciones externas y protocolo, con el rango de directora.

Fernández Saborido tomó el relevo de Gonzalo Giménez, ahora director de operaciones del Hockey Club Liceo, en el mes de agosto del año 2024. Anteriormente ejerció en el departamento de protocolo de la presidencia de la Xunta de Galicia entre 2019 y 2024.

Cuenta con formación en turismo en la Universidad de Vigo, así como un posgrado en dirección y gestión de empresas turísticas y un máster en relaciones laborales. Entre los años 2016 y 2017 se formó en la escuela internacional de protocolo y eventos, con un máster en protocolo, diseño, creación y dirección de eventos corporativos e institucionales.