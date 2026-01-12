Declarados de alto riesgo los dos próximos encuentros del Deportivo en Riazor

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo los dos próximos partidos del Deportivo en Riazor. Se trata el partido copero de este martes ante el Atlético de Madrid y la visita del Racing de Santander prevista para el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 horas.

Ambos encuentros contarán por tanto con un amplio dispositivo de seguridad para evitar incidentes entre sus ultras. En el caso del partido copero la enemistad entre aficionados violentos se agravó tras el asesinato de Jimmy en la previa de un partido ante el conjunto colchonero. Por el momento se desconoce el número de aficionados atléticos que se desplazarán a la ciudad herculina para presenciar este encuentro.

En el caso del Racing de Santander la relación entre los aficionados más radicales tampoco es buena y se han vivido incidentes en los últimos años.

Desde el Gobierno y las administraciones locales se trabaja para que todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad. La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales de seguridad en venta de entradas o separación de aficiones dentro del estadio.

Riazor se ha convertido en uno de los estadios con más encuentros de alto riesgo tras lo sucedido el año pasado en la previa del partido ante el Málaga y los incidentes protagonizados por los radicales del conjunto andaluz.