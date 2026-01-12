El Cultural - Deportivo ya tiene fecha y horario

El encuentro entre Cultural Leonesa y Deportivo ya tiene fecha y hora. El partido se jugará en el Reino de León el sábado 31 de enero a las 18:30 horas.

Este es sin duda uno de los desplazamientos marcados en rojo por la afición deportivista por la cercanía con la ciudad leonesa.



Ya en el encuentro celebrado en Primera RFEF la afición blanquiazul llenó las calles de León en un encuentro igualado y muy disputado.



Ahora las cosas han cambiado y ambos conjuntos se ven las caras en el fútbol profesional aunque con situaciones deportivas diferentes. El equipo leonés se encuentra en la zona media baja de la clasificación y su colchón con el descenso es de sólo dos puntos. El Dépor por su parte sigue en zona de playoff y tiene el ascenso como objetivo.



Por el momento se desconoce el número de entradas disponibles para la afición del Dépor aunque desde hace semanas muchos alojamientos de la ciudad leonesa están ya reservados por aficionados blanquiazules.