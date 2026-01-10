Las Palmas 1 - Deportivo 1: El Dépor sobrevive al caos

Las Palmas y Dépor empataron a uno en un partido con alternativas, goles y mucha emoción. Villares adelantó al Dépor y Jesé igualó. Álvaro Ferllo destacó con una gran parada a un penalti lanzado por Viera.

Los locales salieron enrabietados y con la intención de someter al Dépor. Y lo consiguieron. Los coruñeses no eran capaces de salir de su propio campo y achicaban todos los balones que merodeaban el área.

Tras diez minutos de agobio, el Dépor respondió con un buen ataque que Yeremay no fue capaz de materializar. Fue el primer aviso de un Dépor que crecía en el partido.

Sin embargo enfrente Las Palmas tenía calidad suficiente para generar peligro. La más peligrosa acabó con un remate de Jesé que se estrellaba en el poste de la meta de Ferllo.

El encuentro era un ida y vuelta en el que se sucedían las llegadas. La volvió a tener Yeremay con un disparo que el guardameta enviaba a córner. En el lanzamiento de esquina Villares iba a hacer el primero con una gran chilena dentro del área.

Los blanquiazules estaban cómodos y se mostraban ordenados en defensa. A pesar la insistencia local iba a llegar una de las acciones clave. Era el minuto 30 y el colegiado señalaba un polémico penalti de Arnau. Viera buscaba el gol pero se encontraba con una parada espectacular de Ferllo.

La parada dio aire a un Dépor que buscaba marcharse al descanso con ventaja. Pero el equipo sigue encajando en momentos decisivos y tras un rechace en un córner, Jesé iba a rematar un buen centro que iba a suponer el empate en el minuto 43. Con ese empate se llegaba al descanso.

La segunda mitad nació con otra buena llegada de los locales que desbarató un claro mano a mano.

A Hidalgo no le gustaba el guion y dio entrada a Jurado en lugar de Luismi en el minuto 51. Avisó el Dépor en una buena acción que acababa con gol de Stoichkov anulado por fuera de juego.

El partido era igualado pero dejaba ocasiones claras. Stoichkov perdonó en un mano a mano clarísimo que sacaba el guardameta de Las Palmas.

En el tramo final ambos equipos mostraron su temor a perder. Hidalgo cambió a Villares y Yeremay para dar entrada a Patiño y Mulattieri. Antes había entrado Zaka que también rozó el gol pero su disparo salió cerca del poste y su posición era antirreglamentaria.

El resultado no se iba a mover y el choque iba a acabar con reparto de puntos entre dos claros candidatos al ascenso.