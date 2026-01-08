El museo del Dépor será una realidad en 2026: "O camiño ao meu estadio é o máis fermoso do mundo"

"O camiño ao meu estadio é o máis fermoso do mundo". Ese será el lema que se encontrarán los visitantes del futuro museo del Dépor en cuanto crucen la puerta del recinto, que se situará en los bajos del estadio municipal de Riazor y que ocupará el lugar donde, hasta inicios de la década pasada, estuvo situado el gimnasio Zona Fit.

Tras retomarse las actuaciones durante el último trimestre de 2025, las obras siguen avanzando y esta mañana varios operarios han estado descargando diferentes elementos para seguir avanzando en los trabajos.

El club prevé que la apertura del museo, que contará con tres salas diferenciadas por etapas de su historia, tenga lugar a lo largo del año 2026, dando así luz a un anhelo de la afición que desea un lugar donde se ponga en valor a uno de los nueve campeones de liga.

Una liga, dos copas y tres supercopas sumadas al título de campeón de la Copa de España del año 1912 son algunos de los ejes de un recorrido que abarcará desde la historia más reciente a etapas más pretéritas.

Más actuaciones en el estadio

Del mismo modo, y sin conocer aún detalles de las actuaciones que el ayuntamiento prevé llevar a cabo para que Riazor sea finalmente una de las sedes del Mundial 2030, el Dépor sigue avanzando en su plan de reforma de diferentes estancias del estadio.

En las últimas semanas se ha delimitado un espacio cerrado entre la Dépor Tienda y el acceso a Palco de Presidencia, que servirá para crear un nuevo espacio polivalente.

Todo ello en paralelo a los trabajos en el Dépor Training Center, que convertirán a las instalaciones situadas en el ayuntamiento de Abegondo en punteras a nivel nacional.