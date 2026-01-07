El Dépor busca poner freno a su crisis de resultados

El Dépor afronta un tramo de campeonato decisivo en su pelea por buscar el ascenso directo. Los coruñeses, que hoy conocerán su rival de Copa, visitan el campo de la UD Las Palmas y Almería y reciben al Racing de Santander en Riazor.

Y ese tramo tan importante coincide con una de las peores rachas de resultados del equipo. Los herculinos sólo han sumado uno de los últimos doce puntos en juego. El bagaje es muy escaso y el equipo ha pasado de ser líder a estar a cinco puntos de la primera plaza y a cuatro de la segunda.

A Las Palmas sin Miguel Loureiro

El equipo prepara ya el choque de este fin de semana ante la UD Las Palmas. Lo hace con dudas en defensa y con la baja segura de Miguel Loureiro. El futbolista gallego vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo de sanción.

Cerrar la línea defensiva es uno de los objetivos que se ha propuesto el cuerpo técnico. Hidalgo, muy enfadado tras el partido del Cádiz, dejó claro que lo prioritario es parar la sangría de goles encajados.

A todo ello se suma que el mercado está abierto y el club parece dispuesto a hacer un esfuerzo. Jugadores que tuvieron muchos minutos han pasado al ostracismo e incluso en la delantera Bil Nsongo ha adelantado en la rotación a Mulattieri o Zaka.