El Dépor exige a sus socios confirmación de asistencia para la Copa

El Deportivo prepara ya toda la logística de cara al encuentro de octavos de final de Copa del Rey que se jugará la próxima semana. A pesar de no conocer ni el horario ni la fecha ni el rival del encuentro, el club ha sacado información este lunes sobre las entradas.

Aunque el abono anual incluye los partidos de Copa, el club exige una confirmación de asistencia antes del viernes 9 de enero a las 17 horas. En caso de no completar el formulario, el asiento quedará automáticamente liberado.

La decisión ha causado bastante indignación entre los aficionados deportivistas. Muchos han expresado su malestar a través de las redes sociales. El club justifica su decisión en “facilitar la mayor asistencia posible de deportivistas al estadio”.

Los socios cuya localidad sea adquirida percibirán el 50% del importe de la venta y se sumará al saldo de su cuenta virtual. Los abonados mayores de 65 años quedan exentos de tener que rellenar el formulario. Este martes Granada y Rayo Vallecano buscarán la última plaza libre en los octavos de final. Las probabilidades de que un equipo grande visite Riazor son muy altas y el miércoles se conocerán los emparejamientos.