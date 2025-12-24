Los jugadores del Deportivo celebran un gol ante el Ceuta. RCDeportivo

El Almería - Deportivo ya tiene fecha y hora. El conjunto coruñés visitará tierras andaluzas el sábado 17 de enero a las 21 horas.

De esta forma el equipo blanquiazul ya conoce los horarios de tres de los cuatro encuentros ligueros que afrontará en enero. Recibirá al Cádiz en Riazor el día 4, visitará a la UD Las Palmas el sábado 10 y viajará a Almería el sábado 17.

Enero se completará con la visita del Racing de Santander y la eliminatoria copera que se jugará entre los días 13,14 o 15 de enero.

Los herculinos tienen por delante un mes exigente en el que se medirán a los equipos de arriba. Los de Hidalgo tratarán de reencontrar su mejor versión tras encadenar tres derrotas consecutivas en el mes de diciembre.

Esta es la hoja de ruta del Deportivo: