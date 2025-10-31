Bebeto publica su biografía autorizada, que presentará en A Coruña el 26 de noviembre

José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, ya tiene su biografía autorizada. La vida y carrera del futbolista queda recogida en el libro Bebeto: el hombre que acunó el gol, publicado por Agaxorde y con el queda inaugurada la colección Lecer Deportivo, dedicada a preservar grandes y pequeñas historias del deporte gallego, nacional e internacional.

El delantero ya había avanzado en redes, a través de un misterioso mensaje, que pronto visitaría A Coruña y ahora se confirma de forma oficial que será para presentar el libro. Considerado una de las figuras más queridas del fútbol brasileño y del Superdépor, Bebeto también será el encargado de encender las luces de la Navidad 2025 en la ciudad herculina.

El libro, escrito por Alexandre Centeno, periodista de La Voz de Galicia y presidente de Agaxorde, ofrece un retrato íntimo y documentado del delantero que conquistó a A Coruña y al mundo. La biografía incluye fotografías inéditas, un epílogo de Mauro Silva —que firma un texto emocionado sobre la humanidad y la fe de su antiguo compañero— y un artículo de Arsenio Iglesias escrito en 2022 en el que el técnico reflexiona sobre la figura del brasileño.

Leyendas del fútbol brasileño como Zico, Rivaldo, Romário o Dunga también intervienen en el libro, mientras que compañeros de aquel Dépor irrepetible como Fran, José Ramón, Aldana y Donato recuerdan anécdotas y gestas compartidas. También hablan su familia y amigos personales, que descubren el lado más humano del goleador. El propio Bebeto toma la palabra para repasar sus orígenes, su llegada a Galicia y los años que cambiaron su vida.

El jugador anunció la publicación del libro en sus redes sociales con un mensaje que ya ha recorrido medio mundo: "En ella revivo los grandes momentos que vivimos juntos… y también cuento cosas que nunca había dicho".

Un encuentro con el futbolista

La presentación oficial del libro en A Coruña el 26 de noviembre, y contará con la presencia del propio Bebeto. Un día después firmará ejemplares en el Centro Comercial Cuatro

Caminos de la ciudad.

La obra ya está disponible en la web de agaxorde. Los 300 primeros compradores tendrán acceso privilegiado al encuentro con el futbolista durante la jornada de firmas.

Esta biografía se presenta como un testimonio imprescindible sobre el hombre que transformó Riazor en un templo de ilusión y que, 30 años después, sigue siendo sinónimo de alegría, talento y gratitud.