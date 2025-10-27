Nueva pedida de mano en Riazor: una pareja aprovecha un juego de preguntas para darse el 'sí quiero'

El estadio de Riazor se ha convertido en los últimos años en un lugar proclive a las pedidas de mano, para seguir construyendo familias con una vinculación que va más allá de lo blanquiazul.

En la previa del partido del Dépor de ayer ante el Real Valladolid, una nueva pareja puso en marcha su plan para darse ese "sí quiero" en el templo de los deportivistas.

En medio de un concurso con la intervención del speaker, donde se desarrollaron varias incógnitas, apareció "un problema": no había más preguntas.

Ahí, el futuro marido hizo una pregunta porque tocaba improvisar. Y fue de las claras: ¿Con quién te vas a casar este verano? fue el enunciado, levantando los aplausos de la gente alrededor y procediéndose a la colocación del anillo.

Fue tal la emoción que incluso el propio speaker, Sergio Tomé, acabó cayéndose hacia atrás tras tropezar al retroceder para no interferir en la escena.

El acto tuvo lugar en Tribuna Inferior, en una zona adyacente al Área 1906.