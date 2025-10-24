Deportivo - Valladolid: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo regresa a Riazor con una misión clara: poner fin a su mala racha de resultados. Los de Hidalgo han sumado solo 2 de los últimos 12 puntos en juego. A pesar de esta dinámica negativa, los coruñeses siguen bien posicionados gracias a su sólido inicio de temporada.

El Valladolid fue el primer equipo que certificó su descenso de LALIGA EA SPORTS a la LALIGA HYPERMOTION en la temporada 2024/25. Descendieron a segunda división como colistas, con tan solo 16 puntos. El partido entre ambos equipos ha sido declarado de alto riesgo.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Real Valladolid se disputará el domingo 26 de octubre a las 21:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo recibe en Riazor al Valladolid después de su segunda derrota consecutiva tras perder por 2-1 frente al Racing de Santander en un partido marcado por la falta de acierto en ambas áreas de los herculinos.

El Deportivo se adelantó con un gol en propia puerta tras una buena jugada por banda, y tuvo ocasiones claras como un disparo de Zaka que rozó el palo izquierdo. Sin embargo, perdió intensidad con el paso de los minutos.

El Racing aprovechó ese bajón para empatar justo antes del descanso y remontar en la segunda mitad. El Dépor lo intentó, pero sin claridad ofensiva ni precisión en los metros finales. La derrota agrava su mala racha: solo ha sumado dos puntos de los últimos doce.

Valladolid

El Valladolid se desplaza a Riazor para disputar la 11 jornada de liga. Lo hace con solo un punto por debajo de los deportivistas, sumando un total de 15 puntos y colocándose en séptima posición. De los cuatro partidos que ha jugado fuera de casa, ha ganado dos, y perdido y empatado uno. Ambos equipos necesitan la victoria para no alejarse de los puestos de playoff ni de ascenso directo.