El Córdoba - Deportivo ya tiene fecha y horario

LaLiga ha hecho oficial el horario del partido entre Córdoba y Deportivo correspondiente a la jornada 14 de Segunda División. Los coruñeses visitarán el Arcángel el domingo 16 de noviembre a las 18:30 horas, en un partido que se podrá ver en abierto por TVG y Gol.

Al término de este partido el conjunto blanquiazul habrá completado el primer tercio de la temporada.

De esta forma los de Antonio Hidalgo ya conocen los horarios de las próximas cinco jornadas de liga. En ese tramo el equipo coruñés visitará Santander, Zaragoza y Córdoba y recibirá en Riazor al Valladolid y la Cultural. Entre medias también disputará el encuentro de Copa del Rey ante el Sámano el jueves 30 de octubre a las 21:00 horas.

El Córdoba ha arrancado la temporada de manera algo irregular y con resultados dispares. En las nueve primeras jornadas de liga ha logrado tres victorias y tres empates y ha encajado tres derrotas. Se encuentra en la zona media de la tabla con doce puntos a sólo cuatro de un Dépor que solo ha sumado dos de los últimos nueve puntos en juego.

Estas son las fechas y horarios confirmados hasta ahora: