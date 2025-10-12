Mella regresa al Deportivo tras la eliminación de España en el Mundial sub20

David Mella está de vuelta. La selección española sub20 fue eliminada del Mundial en cuartos de final tras caer por tres goles a dos ante Colombia. Se espera que la expedición llegue este lunes a Madrid y el canterano podría entrenar con su equipo el martes o el miércoles.

El extremo tampoco fue titular en el partido de cuartos ante Colombia pero su entrada en el partido fue positiva para el equipo. De sus botas nacieron dos buenas oportunidades que el equipo de Gallardo no aprovechó.

España encajó dos goles en el tramo final de partido y fue eliminada con polémica. El colegiado no señaló penalti en una acción muy polémica en el minuto 94 en la que acabó indicando falta.

De esta manera Mella se habrá perdido tres partidos de liga con el Dépor, el de Eibar, ante el Almería en casa y el del Málaga de esta noche. Lo normal es que para Santander ya esté disponible e Hidalgo vuelva a contar con un jugador desequilibrante en ataque.