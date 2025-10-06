Deportivo: así fue el golazo de Yeremay frente al Almería y su celebración viral

El fin de semana en clave blanquiazul nos dejó un gol para el recuerdo de Yeremay. El canario arrancó la temporada con dudas pero poco a poco va recuperando su mejor versión. Ante el Almería anotó el gol del empate tras una gran jugada.

La acción llegó en el minuto 62 tras un buen control de Zaka y una apertura a banda izquierda. Allí apareció el mago canario para llegar hasta el vértice del área, ganar espacio para el disparo y enviar la pelota a la escuadra izquierda de la meta de Andrés.

Tras el gol, la celebración. Yeremay se dirigió al público y con sus dedos mostró un 35, la cifra que ofrecía el Sporting de Portugal este verano por él. Después señaló el césped de Riazor en un gesto que da pie a las interpretaciones y a su intención de seguir en A Coruña. Tras ello besó varias veces el escudo del Dépor mientras miraba al público.

Su golazo se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios aventuraron incluso con una posible convocatoria futura con la selección absoluta, algo que parece muy complicado por jugar en Segunda y estar en año de Mundial.

Sea como fuere Yeremay acumula ya tres goles esta temporada y el que logró este fin de semana puede ser considerado ya como uno de los más bonitos desde que es jugador del primer equipo.

A Coruña, ao igual ca Roma, ama e eleva aos heroes coma en poucos sitios.



Con 30 millóns pódense atopar milleiros de pezas marabillosas para ascender. Mais ningún ten a súa carga simbólica, ou o sentimento de pertenza. Nin o talento.



Yeremay é único.



pic.twitter.com/Y1OO07pkiL — Álex Gesto (@GestoFoot) October 4, 2025

Canario.

Desde idade Cadete en Abegondo.

Tímido co Galego, pero intentao.

Colle o escudo coma o que é.



O seu.



Yeremay Hernández Cubas 🐐 pic.twitter.com/fpSl6GbOkt — Cristian 👣 (@VillaverdeRCD) October 4, 2025