Pablo Martínez, ex del Deportivo, encuentra nuevo equipo

Pablo Martínez ya tiene nuevo equipo: el Nimes de Francia. Su anuncio se produjo durante los actos de reinauguración de la Ciudad Deportiva de Abegondo. El central regresa al equipo en el que militaba antes de llegar al Dépor.

A sus 36 años, el francés decidió regresar a casa y afrontar allí los últimos retos de una carrera bastante exitosa. El Nimes compite actualmente en el National 2 Grupo C, donde ocupa la tercera posición con once puntos en seis partidos. Se trata de la cuarta categoría del fútbol francés.

Su recuerdo en A Coruña siempre será el de un jugador querido y respetado por la afición. En total, fueron tres temporadas en el Dépor con 88 encuentros de liga. Fue uno de los jugadores clave en el ascenso del Dépor en la temporada 23-24.

El club decidió este verano renovar toda la línea defensiva. Ahí llegó el adiós de Pablo Martínez, Pablo Vázquez y Jaime Sánchez. La dirección deportiva apostó por Barcia y las llegadas de Loureiro, Arnau Comas y Lucas Noubi.