Los detalles del nuevo Abegondo para el Deportivo: más personalizado y con cámaras en los campos

La nueva Ciudad Deportiva de Abegondo va tomando forma. Aunque la finalización completa de las obras no llegará antes de 2027, el club ha querido presentar en sociedad algunas remodelaciones llevadas a cabo.

Entre las principales mejoras se encuentra el césped híbrido similar al de Riazor que se ha instalado en tres de los campos habilitados para entrenamientos o partidos del Fabril.

Además se ha creado un gimnasio dotado con las máquinas más modernas del mercado. El gimnasio puede acoger entrenamientos de hasta tres equipos diferentes en sus más de 400 metros cuadrados.

Otra mejora importante llega en la metodología. Todos los campos de fútbol contarán con cámaras de video que graban todos los entrenamientos y partidos de las categorías inferiores y primer equipo e incluso pueden ser visionadas en directo desde los diferentes despachos de Abegondo.

La zona reservada para el primer equipo cuenta con gimnasio propio y un vestuario que incluye zonas de baño en agua fría y caliente, sauna y una zona para tratamientos de fisioterapia.

La mirada en la cantera

El club también ha modernizado los vestuarios del primer equipo femenino y cantera, aunque ha querido establecer varias diferencias entre ellos: en los vestuarios de Dépor y Dépor Abanca las taquillas son personalizadas e incluyen los nombres de los y las jugadoras, algo que no sucede en los de cantera. El motivo es que los canteranos entiendan la importancia de ir derribando puertas hasta llegar al objetivo del primer equipo.

De hecho, son varios los detalles encaminados a poner en valor el trabajo y sacrificio para lograr llegar al primer equipo. En los entresijos de Abegondo existen dos placas en las que están grabados los nombres de las canteranas que han debutado con el Dépor Abanca y los jugadores que han hecho lo propio en el primer equipo masculino. En este cuadro se han grabado los nombres de jugadores que hayan estado tres años en equipos de cantera antes de llegar al primer equipo.

El club estima que tras la reforma total, Abegondo estará entre las cinco ciudades deportivas más modernas y funcionales de todo el país.