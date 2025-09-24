El Deportivo presenta el nuevo Abegondo: llega el Dépor Training Center

El Dépor presentará este martes 30 de septiembre el nuevo Abegondo, un centro de entrenamiento que aúna la práctica totalidad de servicios con la reforma que, desde hace año y medio, está llevándose a cabo en este lugar.

El nuevo nombre, Dépor Training Center, pretende marcar el inicio de la nueva ciudad deportiva, sobre la que el club quiere pivotar su proyecto deportivo y seguir avanzando en la progresión de canteranos al primer equipo, así como seguir expandiendo el proyecto del Dépor ABANCA.

Una reforma integral a los campos de fútbol

Los campos de fútbol no dejan de ser un elemento básico a la hora de desarrollar los entrenamientos.

Esta reforma ha incluido una actuación sobre los campos 1, 2 y 3, en el que juegan principalmente el Fabril, y en donde entrena de forma exclusiva el primer equipo.

Todos ellos han sido regenerados con césped híbrido, que combina un césped sintético con hierba natural, favoreciendo la recuperación y permitiendo ampliar sus usos sin generar un gran desgaste.

Del mismo modo, el campo 3 dispone de una nueva grada para permitir que los usos de competición sean más cómodos, favoreciendo jornadas de puertas abiertas en momentos concretos.

El campo 4 se ha convertido en un campo sintético, para ampliar el resto de usos y poder maximizar las superficies.

Por su parte los campos 5, 6 y 7 han sido adaptados para poder seguir trabajando con ellos, aunque este último es posible que desaparezca con la construcción del nuevo edificio.

Además, para dotar de mayor privacidad, se ha establecido un sistema de lonas dobles que impiden la visión desde el exterior en los tres primeros campos, acabando con una costumbre de ver los entrenamientos por parte de lugareños que acudían como si fuese una visita diaria al exterior de la ciudad deportiva.

Del mismo modo, se ha construido desde cero el campo 0 o sintético, desplazándolo de su ubicación original y sirviendo ya para entrenamientos y competiciones.

El edificio, plenamente renovado

El edificio principal ha sufrido una reforma completa. Se ha habilitado una nueva sala de prensa y lavandería, se han modificado los espacios de los vestuarios para adaptarlos a la nueva realidad, renovado zonas de fisioterapia y reorganizado usos.

En la parte superior, se ha transformado la antigua cafetería en un comedor para el Dépor ABANCA, renovado y digitalizado el comedor del primer equipo, y creado un espacio diáfano de oficinas que cuenta con tres despachos: el de secretaría técnica, el de Massino Benassi y el de Fernando Soriano.

El resto de lugares de trabajo son colectivos, con mesas dispuestas por secciones, y con cinco cabinas insonorizadas para mantener reuniones.

El fútbol base ha ganado su propio espacio, en la antigua sala de prensa, donde está situada la zona colectiva de trabajo, el despacho de Ismael Arilla y la zona de reuniones.

Los empleados, en Abegondo

El Dépor también ha desplazado a gran parte de sus empleados a estas nuevas instalaciones en Abegondo. Por ello, la sede social en Plaza de Pontevedra ha quedado sin usos, albergando antes la dirección corporativa y presidencia.

Salvo los empleados de taquillas, y los vinculados con Dépor Hostelería, ahora exteriorizada al igual que la Dépor Tienda, el resto tienen su puesto de trabajo en el nuevo Dépor Training Center.

Nuevos suelos y nuevos usos

El Dépor ha adquirido varias parcelas alrededor de Abegondo para ampliar su superficie. Una de ellas es la que quedaba por comprar en la construcción, a principios del siglo XXI, justo en la zona del parking. La otra se sitúa en el otro lado de la carretera perimetral.

Gimnasio específico para categorías inferiores y Fabril

Esta nueva instalación cuenta con un gimnasio específico para Fabril y categorías inferiores. Diseñado desde cero y con acceso desde el nuevo campo sintético, se encuentra cerca del parking exterior de la ciudad deportiva, proporcionando un acceso sencillo a los deportistas.

Una segunda fase, el edificio del primer equipo

El Dépor Training Center ha llegado para quedarse. Los actuales espacios del primer equipo serán para el fútbol femenino toda vez se complete una nueva fase de las obras.

En el fondo del campo 7 se construirá, desde cero, un nuevo lugar donde se establecerá en exclusiva. Allí estará su vestuario, comedor, parking con acceso directo, despachos para cuerpo técnico, y zonas de descanso y concentración.

La apuesta clara por Abegondo y la imposibilidad del estadio

El Dépor quiere hacer una apuesta clara por Abegondo y su entorno. La intención del club fue la de construir un mini estadio con capacidad para 4.000 personas donde poder centralizar los partidos para los que el campo 1 se queda pequeño y el estadio grande, pero la dificultad de accesos y de dar servicio a tantos asistentes a nivel de parking hizo que esta idea quedase guardada para otro momento.