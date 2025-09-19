Gragera y Jurado, únicas bajas del Deportivo para el partido ante el Huesca

El Deportivo afronta con ganas e ilusión el choque de este viernes ante el Huesca. Los coruñeses han empezado de manera notable la temporada y tras cinco partidos no conocen la derrota. Con tres victorias y dos empates, los de Hidalgo son segundos y jugarán esta tarde con la posibilidad de dormir en lo alto de la tabla.

Pocas novedades presenta el equipo con respecto a las últimas semanas. En la enfermería continúan Gragera y Jurado pero Hidalgo tiene disponible al resto de futbolistas de su plantilla.

Mella jugará su último partido antes de viajar hasta Chile para disputar con la selección española sub-20 el Mundial de su categoría.

La afición vive con optimismo un inicio que ha disparado las buenas sensaciones de un equipo que tiene como asignatura pendiente mejorar sus números ofensivos en Riazor. En los dos encuentros disputados hasta la fecha el Dépor mantuvo en ambos su portería a cero pero tan solo fue capaz de anotar un gol a favor.

Hidalgo restaba en la previa importancia al hecho de poder acabar el día de hoy en lo alto de la tabla pero ganar supondría otro chute de adrenalina para un equipo que ha arrancado con muy buenas sensaciones.