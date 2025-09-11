El Deportivo pierde a José Gragera por lesión

Los problemas en forma de lesión empiezan a afectar al Deportivo. Tras José Ángel Jurado, fuera de combate en las primeras semanas de competición por problemas musculares, llega el turno de José Gragera.

El asturiano ya se perdió el partido ante el Sporting y el club ha sacado este miércoles un parte médico en el que indica que el jugador sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.

Como suele ser habitual no se ofrece un plazo exacto de recuperación y tan solo se explica que estará unos días con "tratamiento médico y de fisioterapia".

Gragera llegó este verano procedente del Espanyol y pronto se convirtió en una pieza clave para Antonio Hidalgo, siendo titular en los tres primeros encuentros de liga. El centrocampista fue baja el pasado fin de semana y ahora se conoce el alcance de su lesión.

Los problemas físicos de Gragera abrieron la puerta de la titularidad a Charlie Patiño. El británico cuajó un buen encuentro ante el Sporting y lo normal es que repita en el centro del campo en el choque de este fin de semana ante el Mirandés.

Otro jugador que ha estado con trabajo específico a lo largo de la semana es el italiano Mulattieri. El italiano sufrió un golpe en el tobillo pero se espera que llegue al encuentro del sábado. Por si acaso Antonio Hidalgo ha llamado a Bil Nsongo. El delantero anotó dos goles en el estreno del Fabril esta temporada en competición oficial y podría viajar si el italiano no se encuentra al cien por cien.