Feijóo anima al Dépor en su partido en A Coruña ante el Sporting de Gijón

Feijóo anima al Dépor en su partido en Riazor ante el Sporting de Gijón IG Alberto Núñez Feijóo

Este sábado el Dépor se hizo con los tres puntos en un duelo importante ante el Sporting de Gijón. Entre las gradas de Riazor, animando al equipo blanquiazul, se encontraba Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP compartió unas fotografías en su perfil de Instagram junto a su hijo. "Disfrutando de una tarde de fútbol en familia en Riazor. ¡Con gol del Dépor en el último minuto!", escribió el popular al término del partido.

El presidente nacional del PP vuelve a A Coruña siempre que la actividad política se lo permite, y aprovechó este fin de semana para ir al fútbol con su hijo.

Feijóo disfrutó del partido en el Área 1906, situada en la grada de Tribuna. El partido se decantó a favor del Dépor en los últimos minutos, con un gol de Barcia que daba a los coruñeses la victoria en casa.