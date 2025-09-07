El Deportivo estrenará horario de viernes ante el Huesca

LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a la jornada 6 del campeonato de liga. El Dépor recibirá al Huesca el viernes 19 de septiembre a las 20:30 horas.

Este es el primer encuentro que los blanquiazules jugarán en viernes, un tramo que complica e impide a muchos aficionados poder acudir al estadio deportivista.

El encuentro contará con muchos alicientes ya que será el reencuentro de Antonio Hidalgo con su ex equipo. El técnico cambiaba este verano Huesca por A Coruña y en su viaje reclutaba a Miguel Loureiro, un futbolista que vivirá un partido especial.

El Dépor - Huesca será el tercer partido de la temporada en Riazor, estadio en el que los herculinos quieren hacerse fuerte esta temporada. Por el momento ha sumado cuatro de los seis puntos en juego y no ha encajado gol.

Antes de ese partido el Dépor viajará este fin de semana hasta Vitoria para medirse al Mirandés, un partido que se jugará este sábado a las 16:15 horas.