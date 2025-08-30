Leganés - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

Mella y Ximo durante el Dépor - Leganés en su disputa por el Teresa Herrera en 2024 RCDeportivo

El Deportivo se desplaza a Butarque para enfrentarse al Leganés, equipo recién descendido de la LaLiga EA Sports para la temporada 2025/26. Los movimientos de jugadores siguen siendo constantes. Los blanquiazules acaban de reforzar su plantilla con dos nuevos delanteros, Samuele Mulattieri y Stoichkov.

El último precedente entre ambos equipos corresponde a un partido de Teresa Herrera disputado en agosto de 2024 que terminó con la derrota deportivista por 1 - 3.

El encuentro estuvo marcado por la superioridad de un Leganés ante un Dépor al que le costaba generar peligro. Rozaron el tanto en varias ocasiones, pero finalmente fue el Leganés quien se hizo con la copa del Teresa Herrera.

Fecha y hora

El duelo entre el Leganés y el Deportivo se disputará el lunes 1 de septiembre a las 21:30 horas en Butarque.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo se enfrenta al Leganés tras su empate en Riazor frente al Burgos por un 0-0. El partido estuvo marcado por la igualdad y las pocas ocasiones de gol. En el primer minuto de juego Yeremay se quedaba solo frente a Cantero, pero el larguero evitó el gol deportivista.

Tras el aviso, los del Burgos se metieron de lleno en el partido y sorprendieron con una volea que sacaba un atento Germán Parreño. La segunda mitad se basó en un Burgos contento con el empate y un Dépor nada fino arriba. Así, se llegaba al final de un encuentro que frenó las expectativas de la afición deportivista y que evidenció ciertos errores en la plantilla blanquiazul.

Leganés

El Leganés recibe al Deportivo en Butarque tras haber empatado los dos encuentros anteriores, frente a una victoria y un empate de los coruñeses. El recién descendido de la LaLiga EA Sports cuenta con dos puntos de los seis posibles. Los madrileños esperan conseguir su primera victoria y además hacerlo en casa rodeados de su afición.