Cuenta atrás para el ansiado regreso del Deportivo a Riazor

Miles de deportivistas celebran el día de las peñas en A Coruña Quincemil

Riazor se prepara para el regreso del fútbol casi tres meses después de finalizar la temporada pasada. Su último encuentro acabó con un ambiente enrarecido y gritos de dimisión hacia parte de la directiva y dirección deportiva.

Ochenta y tres días después la situación ha cambiado bastante y la afición está ilusionada con el nuevo proyecto del conjunto blanquiazul. Los herculinos vencieron y convencieron en la primera jornada y reciben en su campo a un Burgos que goleó a la Cultural Leonesa en el primer partido de la temporada.

Hidalgo valoró de manera positiva el buen hacer de su rival y espera un conjunto duro que no pondrá las cosas fáciles a su equipo. Además el técnico confirmó la baja de José Ángel durante varias semanas.

No se esperan grandes cambios en un Dépor que además ha vivido una semana muy tranquila en el mercado de fichajes. El equipo ofreció un notable nivel en Granada y esa será la base de jugadores al menos para este inicio liguero.

La afición ha preparado una jornada de convivencia y previa en los aledaños de Riazor y el choque arrancará a las 17 de la tarde.