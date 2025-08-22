Deportivo - Burgos: fecha, horario, cómo y dónde verlo

El Deportivo se enfrenta a su primer encuentro de Liga en Riazor después de su gran partido contra el Granada. La dirección deportiva sigue en busca de su ansiado delantero para completar el mejor ataque del campeonato. El estadio coruñés recibirá la visita del Burgos un día de fiesta en el que las peñas han organizado una previa con música en directo para animar la jornada.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la pasada Liga disputado en El Plantío en el mes de enero, que terminó con la victoria de los blanquiazules por 0 - 1 en un encuentro que resultó bastante igualado y cerrado.

El gol de los coruñeses estuvo en los pies de Mario Soriano tras un error de Cantero que desataba la alegría de los más de 1.500 aficionados deportivistas desplazados a Burgos. Este partido fue la primera victoria de 2025 para los coruñeses.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Burgos se disputará el domingo 24 de agosto a las 17:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo se enfrenta a su primer partido de la Liga Hypermotion en Riazor contra el Burgos FC tras su imponente victoria frente al Granada en Los Cármenes por 1-3. Soriano, Zaka y Escudero fueron los goleadores del conjunto blanquiazul frente a un Granada que se quedó en la segunda mitad con 10 jugadores.

El Dépor se adelantó al borde del descanso con una gran jugada colectiva que terminó Soriano con una buena definición delante del portero. Ya en la segunda parte, Zaka anotaba el segundo con una buena asistencia de Luismi.

Poco después el Granada anotó su primer gol en los pies de Hongla, pero lejos de desanimarse, los blanquiazules siguieron defendiendo su portería y ya en el descuento Escudero finalizaba el encuentro con otro tanto de un Dépor que arranca con paso firme la Liga 25-26.

Burgos

El Burgos llega a Riazor tras haber ganado su anterior encuentro por cinco goles a uno sobre la Cultural y Deportiva Leonesa. Empatados a puntos con el Deportivo, los burgaleses se desplazan a Riazor en el que será el primer partido de los blanquiazules en casa con fiesta previa incluida, por lo que será un encuentro complicado para los de Castilla y León ante la descontrolada afición coruñesa.