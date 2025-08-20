Carlos Martín y el Deportivo, una operación altamente complicada

El Deportivo sigue peinando el mercado en busca del ansiado delantero que llegue a la plantilla deportivista. La nómina de nombres que se han relacionado con el conjunto coruñés es muy amplia y en algunos casos hablamos de operaciones muy complicadas.

Es el caso de Carlos Martín. El delantero del Atlético de Madrid cuajó un año espectacular en el Mirandés al anotar quince goles. Su gran registro goleador le dio la oportunidad de salir cedido al Deportivo Alavés la temporada pasada. En la máxima categoría disputó 26 encuentros y anotó dos goles.

Una pretemporada más el delantero no tiene opciones de quedarse en el Atlético de Madrid y se le busca una nueva salida. Muchos clubes de Primera División se han interesado en él hasta el punto de tener cerrado un acuerdo con el Getafe.

Los problemas del conjunto madrileño para inscribir jugadores frenó esa operación. Sin embargo el jugador sigue contando con diferentes propuestas y su llegada al Dépor se antoja muy complicada.

El mercado avanza y el club sigue buscando delantero en un cierre de mercado que se presenta frenético en estos últimos días.