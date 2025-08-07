El Real Madrid vuelve a pescar en el Dépor: Thiago Montes se muda a 'La Fábrica'

Uno de los jugadores destacados de la generación del 2011 del Dépor cambiará de aires. El delantero Thiago Montes, máximo goleador del Dépor infantil este curso en la máxima división y uno de los habituales de la selección gallega Sub-14, ha aceptado la propuesta del Real Madrid para enrolarse en uno de sus equipos de cantera.

El atacante no puede suscribir contrato profesional al no tener los 16 años cumplidos, pero el Dépor, conocedor de la situación, ha planificado ya el curso de su Cadete B, que compite en División de Honor bajo el paraguas del acuerdo sin filialidad con el San Tirso SD, sin su presencia.

El jugador ya no figura inscrito en la plataforma oficial de la Real Federación Galega de Fútbol, pero tampoco consta aún en la de su homóloga madrileña, al faltar los últimos trámites para su "fichaje" de forma definitiva.

El Real Madrid, por cortesía, comunica a los clubes de origen la incorporación de los jugadores y, aunque su salida es sin cantidades económicas obligatorias, acostumbra a ofrecer compensaciones en presente y a futuro. Además, en caso de futuros traspasos, el Dépor percibirá lo que le corresponde del mecanismo de solidaridad de FIFA.

Thiago llegó a la cantera del Dépor procedente del Atlético Coruña Montañeros, donde destacó en la etapa de fútbol 8. El actual director deportivo del Bergantiños y entrenador en el Dépor, Dario Cotelo, fue su técnico en el cuadro morado.

El club blanco dispone de una larga lista de ojeadores por toda España. En concreto, en Galicia también cuenta con esta estructura, que elabora informes de jugadores para realizar un primer filtrado a la hora de incorporar talento a sus equipos de fútbol base.