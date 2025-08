Los deberes del Deportivo en el mercado de fichajes

El Deportivo afronta una semana importante en su preparación del inicio liguero. Sin embargo a falta de once días para que comience la competición se acumulan las operaciones a realizar en el capítulo de entradas y salidas.

A los movimientos ya conocidos se ha unido en las últimas horas uno que no entraba en los planes: la posible salida de Helton Leite. El club por el momento se remite a la cláusula de rescisión pero el futuro del guardameta no está claro. Su salida obligaría a afrontar una operación que no estaba en los planes del conjunto coruñés.

La falta de un nueve

También inquieta la falta por ahora del deseado nueve. Es sin duda una de las demarcaciones en las que la dirección deportiva está obligada a acertar. La salida de Barbero y los pocos minutos de Bouldini generan que el club vea necesario la incorporación de como mínimo un goleador. Además esto es algo que también han reconocido abiertamente tanto Fernando Soriano como Antonio Hidalgo.

En referencia al centro del campo, la dirección deportiva sigue peinando el mercado. Con la operación Riki algo atascada, la dirección deportiva mira otras posibles opciones.

La operación salida

No está resultando sencillo tampoco desatascar la operación salida. Algunos jugadores viajaron a Reino Unido para afrontar una reválida y el resultado no ha sido excesivamente positivo.

Lo normal es que se acelere ese proceso y varios de los jugadores que no entran en los planes de Hidalgo puedan ir saliendo próximamente.

Por delante quedan todavía varias semanas de mercado que se presentan intensas y con movimientos que deben terminar de perfilar una plantilla que tendrá más exigencia que la temporada pasada.