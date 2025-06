Yeremay lo deja claro: “El Deportivo es mi vida”

Yeremay Hernández descansa estos días tras una temporada larga y exigente que acabó antes de tiempo por una lesión de rodilla. Su continuidad en el Deportivo parecía encaminada a convertirse en uno de los culebrones del verano, pero club y jugador llegaron a un rápido acuerdo para mejorar sus condiciones tras decir no a ofertas importantes.

En los próximos días el jugador ofrecerá una rueda de prensa para expresar sus sensaciones pero a través de las redes sociales ha dejado un adelanto.

Yeremay asegura que: “Emocionado y muy feliz de seguir en mi casa. Agradecido de por vida a toda la gente del Dépor. A la afición, dirección deportiva y al presidente por seguir apostando por mí, a todos los empleados, residencia, lavandería, cocina por permitirme seguir disfrutando de este equipo y de su gente.

El Dépor es mi vida. Me lo habéis dado todo. No ha sido una decisión fácil pero es lo que siento: quiero seguir creciendo en el club que me lo ha dado todo.

Mi sueño siempre fue jugar en Primera División, pero desde que llegué a A Coruña, ese sueño ha cambiado: ahora mi mayor deseo es ayudar al equipo que me lo ha dado todo a volver a Primera. Vamos a seguir luchando juntos. Gracias por todos los mensajes. Forza Dépor”.

Yeremay se convierte de esta forma en la piedra angular del nuevo proyecto coruñés que tiene como objetivo regresar a la máxima categoría.