Gilsanz tira de ironía en Castellón tras el partido del Dépor: "Supongo que el VAR no funcionaría"

El Dépor consiguió un punto en su visita a Castalia en un partido marcado por los goles, las imprecisiones y alguna que otra jugada muy polémica. Es el caso del primer gol del Castellón. La acción nace en una clara falta sobre David Mella que el VAR no determinó como tal. Óscar Gilsanz tiró de ironía para explicar su punto de vista con respecto a esa acción: "Supongo que el VAR no ha funcionado en el primer gol del Castellón. Creo que si el árbitro ve la jugada en el VAR toma otra decisión".

El técnico mostró por primera vez en público su disconformidad con una decisión arbitral aunque también rompió una lanza en favor del colectivo arbitral: "Parto de la base de que pitar es muy complicado y no suelo opinar porque en general cuando una decisión te favorece no salimos a decirlo. Arbitrar es difícil y nosotros tampoco lo ponemos fácil".

La realidad es que desde el VAR se han tomado varias decisiones controvertidas en contra de los intereses del Dépor esta temporada. En esa idea insistía Pablo Vázquez en la zona mixta: "Nos sentimos perjudicados esta temporada por acciones determinantes que están cayendo del otro lado". El central se mostró muy crítico con la esa acción y fue más allá: "No entiendo cómo cuatro señores en una oficina con 40 pantallas no pueden ver el patadón a Mella. La decisión viene condicionada porque Mella no se queja".

El otro jugador que atendió a los medios desplazados fue José Ángel. El capitán, feliz por llevar el brazalete de capitán del Dépor por primera vez, no se mostró tan crítico como Pablo: "No vi la falta de Mella, confiamos en el criterio arbitral y el VAR".

El equipo piensa ya en la próxima jornada, que puede ser fundamental para la salvación. El Eldense, equipo que marca el descenso con 35 puntos, visita el campo del Elche, mientras que el Dépor recibe a un Cartagena hundido en la tabla y que llega tras encajar nueve derrotas consecutivas. Su última victoria llegó el pasado 9 de diciembre ante el Sporting de Gijón.