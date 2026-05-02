Luis de la Fuente en A Coruña: "Estoy orgulloso de jugar aquí. Es un campo histórico, con una afición volcada"

Luis de la Fuente con un niño en la firma de acuerdo como patrocinador de El Pulpo Quincemil

Apenas unas horas después de que se confirmara el España-Irak en el estadio de Riazor el próximo 4 de junio, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, visitaba por sorpresa la propia ciudad herculina de la mano de la marca coruñesa El Pulpo.

De la Fuente acudió a la tienda de la plaza de Galicia para formalizar su nombramiento como embajador internacional de la firma coruñesa El Pulpo. Y, de paso, aprovechó para firmar autógrafos a los más pequeños. Decenas de niños se acercaron hasta el establecimiento con camisetas en mano para conseguir una firma o una foto.

Durante su visita, De la Fuente también atendió a los medios de comunicación y dejó varias reflexiones sobre el próximo Mundial. Preguntado por el estado físico de jugadores como Lamine Yamal, el seleccionador se mostró optimista: "Pienso que sí estará disponible, pero hay que respetar los plazos y esperar a que se complete una recuperación total".

También valoró la situación de Nico Williams, asegurando que el tramo final de temporada le vendrá bien para recuperar ritmo competitivo tras su lesión. "Creo que va a llegar en buen momento, como el resto de jugadores seleccionables", explicó.

Sobre las opciones de España en el Mundial, el técnico fue claro: "No renunciamos a nada". Aunque reconoció que el combinado nacional está entre los favoritos, advirtió de la enorme dificultad del torneo: "Es el Mundial con más candidatos al título. Hay selecciones como Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, Alemania, España o Portugal. Va a ser muy complicado".

En cuanto a la portería, dejó abierta la decisión final: "Hay que esperar hasta el último momento. Las convocatorias muchas veces se hacen solas por lesiones o imprevistos, pero tenemos garantías en todas las posiciones".

Sobre el Dépor

El seleccionador también tuvo palabras para el Deportivo, inmerso en la lucha por el ascenso. Aunque evitó mojarse, sí expresó su deseo de que el fútbol español siga creciendo: "Quiero que sea una fiesta para el fútbol. Ojalá todos los equipos consigan sus objetivos".

Además, defendió el uso del VAR, destacando su papel para hacer el fútbol más justo, aunque admitió que "todo es mejorable".

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue cuando confirmó su entusiasmo por el próximo partido de la selección en el estadio de Riazor. "Estoy orgulloso de jugar aquí. Es un campo histórico, con una afición volcada. Será muy especial porque además será la despedida antes de viajar a Estados Unidos", afirmó.

De la Fuente también aprovechó para elogiar la ciudad tras su estancia: "He tenido la oportunidad de pasear por A Coruña y es una ciudad fantástica. Me he sentido abrumado por el cariño de la gente".

Con esta visita, el seleccionador refuerza su vínculo con Galicia en un acto que mezcla deporte, cercanía y promoción empresarial, dejando una huella especial entre los aficionados coruñeses.