Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Liceo y Deportivo son los equipos más madrugadores y vivirán partidos importantes este viernes festivo en un fin de semana en el que el CRAT disputa la final de la Copa de la Reina y Maristas el playoff de ascenso

Fin de semana de puente y de muchos partidos importantes para los equipos de A Coruña que afronta duelos importantes incluso en este viernes festivo. El Deportivo recibe en Riazor al Leganés hoy a las 18:30 horas. Los coruñeses inauguran jornada y buscan una victoria clave en su lucha por el ascenso directo.

También a golpe de viernes festivo disputa su encuentro el Liceo que jugará en casa ante Alcoi el último partido de la temporada regular. El encuentro arrancará a las 19:15 horas y una victoria permitiría a los de Juan Copa acabar en primera posición.

Básquet Coruña afrontará su último encuentro de fase regular este domingo a las 18 horas en pista de Palma. Los de Carles Marco saltarán a la pista sabiendo ya el resultado de Obradoiro y si tienen opciones de ascenso o no este domingo.

El Dépor femenino recibe el domingo a las 12 horas a la Real Sociedad en Riazor. Las coruñesas buscan finalizar la temporada de la mejor manera posible y afrontan con ganas los últimos cuatro encuentros.

En Segunda Federación finaliza la temporada este domingo con todos los encuentros jugándose el domingo a las 12 en horario unificado. El Fabril visita el campo del Ávila mientras que el Bergantiños jugará ante el Sámano y también tiene que viajar. Los de Carballo necesitan sumar para no entrar en ninguna combinación peligrosa que les haga terminar en descenso o playout.

En Tercera Federación llega la penúltima jornada de liga y lo hace con horarios dispares. El Atlético Arteixo juega este viernes a las 17:30 horas en campo del Céltiga. Los coruñeses ya tienen asegurado el playoff. El Silva recibe al Noia el domingo a las 12:30 en la Grela. Los coruñeses tratan de alcanzar al Viveiro y evitar así los temibles arrastres. El Atlético Montañeros se desplaza hasta el campo de Barraña para enfrentarse al Boiro el domingo a las 18 horas.

En polideportivo una de las citas más importantes del fin de semana la protagoniza Maristas. Las coruñesas visitan la pista de Geieg Pacisa este sábado a las 16:30 en la ida de la eliminatoria de ascenso a la Liga Challenge. La vuelta será el próximo fin de semana en A Coruña. También el sábado afronta el penúltimo partido de liga el OAR Coruña. Será a las 19 horas en el Pabellón San Francisco Javier y los herculinos reciben a Anaitasuna.

En hockey femenino Marineda viaja a tierras madrileñas para medirse al Alcorcón el sábado a las 16:30 horas. En OKLiga Plata el Dominicos a Jolaseta el sábado a las 19:30 horas en el Pabellón de Montealto. Compañía de María también juega el sábado en Elviña a las 18 horas ante el Patí Vic.

Otra de las citas destacadas del fin de semana la protagoniza el CRAT femenino que disputa el sábado en el campo de Butarque a las 14 horas la final de la Copa de la Reina ante Majadahonda.

En fútbol sala el 5Coruña masculino viaja para enfrentarse el sábado a las 18:30 horas a Salamanca.