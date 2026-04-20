Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

El Basquet Coruña se enfrentó este fin de semana al Fuenlabrada. @basquetcoruna

A falta de conocer el resultado del Dépor que esta noche se mide al Mirandés en Riazor a las 20:30 horas, el resto de resultados del fin de semana deja sensaciones en los diferentes equipos de la ciudad herculina.

Básquet Coruña cayó en su visita a Fuenlabrada por 75-74 y encaja su segunda derrota consecutiva. Los coruñeses se alejan de la primera posición que será para Obradoiro.

Liceo y Dépor femenino no tuvieron jornada este fin de semana. Sin embargo en hockey se vivió un bonito derbi en OK Plata en el que Dominicos superó a Compañía de María por tres goles a seis.

En Segunda Federación pleno de victorias. El Fabril venció por cero goles a uno al Salamanca mientras que el Bergantiños hizo lo propio con el Oviedo Vetusta al que superó por un gol a dos.

En Tercera el Silva derrotó 3-1 al Barbadás y sale del descenso, mientras que el Montañeros consiguió un meritorio empate a dos ante el Compos. El Arteixo por su parte puso fin a una gran racha de resultados y perdió por seis goles a cero ante el Boiro.

En polideportivo, Maristas venció a León por un ajustado 72-71. En balonmano el OAR Coruña cayó con contundencia ante Zaragoza por 15-26.

En fútbol sala el 5Coruña venció al Noia B por cuatro goles a cinco.

En rugby femenino el CRAT superó al Salvador en las semifinales de Copa de la Reina y jugará la final ante el Rugby Majadahonda el próximo 2 de mayo.

En hockey femenino Marineda fue muy superior y ganó por 1-14 a Patinalon.