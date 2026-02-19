El Deportivo echa en falta la eficacia de sus delanteros

Antonio Hidalgo tiene un quebradero de cabeza con la delantera del Deportivo. Los tres atacantes de la plantilla suman doce goles entre los tres cuando estamos cerca de completar dos tercios de la competición.

De manera individual los tantos se reparten así: ocho goles de Zaka, dos de Mulattieri y dos de Stoichkov. Los tres jugadores atraviesan una preocupante falta de confianza que ha provocado que ninguno se haya adueñado de la titularidad.

El último gol de un delantero lo consiguió Mulattieri en Almería hace más de un mes. Quitando ese gol, la sequía se remonta al 29 de noviembre en el partido entre Albacete y Deportivo. Ese día Stoichkov y Zaka marcaron en el triunfo de los coruñeses por cero tantos a dos.

Hidalgo también ha hecho debutar al delantero del Fabril Nsongo Bil aunque por el momento acumula pocos minutos y no ha podido inaugurar su casillero personal.

Un mercado sin delantero

Con todos estos datos todo hacía indicar que la dirección deportiva trataría de mejorar la delantera en el mercado invernal.

Aunque varios nombres se relacionaron con el Deportivo, el club no acometió ningún fichaje y se aseguró que al término del mercado que la delantera no era una prioridad.

Esto ha provocado que gran parte de la responsabilidad de los goles recaiga en Yeremay. El canario suma diez tantos y ha sido clave en varias victorias del equipo coruñés esta temporada. Sin embargo cuando el canario no brilla o inventa la capacidad goleadora del equipo queda tocada.

Recuperar a alguno de los delanteros se antoja clave si el equipo quiere pelear por objetivos ambiciosos. Zaka ha sido titular en trece partidos, Mulattieri en nueve y Stoichkov en ocho, un dato que refleja los cambios constantes que ha habido sin que nadie se adueñe de la titularidad.