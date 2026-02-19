A Coruña acoge este fin de semana dos pruebas autonómicas de salvamento con unos 200 participantes

La ciudad de A Coruña será el punto de encuentro del salvamento y socorrismo gallego durante este fin de semana, con la celebración de dos competiciones que reunirán a más de 200 jóvenes deportistas de distintos clubes de la comunidad.

La primera cita tendrá lugar el sábado, 21 de febrero, en la Piscina Municipal de Riazor, donde se disputará el Campeonato Gallego Infantil de piscina. Un día después, el domingo 22, será el turno del Festival Alevín, que se desarrollará en las instalaciones del Club del Mar.

En el campeonato infantil participarán 115 nadadores y nadadoras nacidos en 2014 y 2015, procedentes de nueve clubes. La competición se dividirá en sesión de mañana y tarde e incluirá pruebas como obstáculos, arrastre de maniquí, relevos y combinadas. Esta cita supone, además, una preparación clave de cara al Campeonato de España previsto para el mes de marzo en Bétera. Destaca también la elevada presencia femenina, que supera la mitad de las inscripciones.

Por su parte, el Festival Alevín reunirá a 85 deportistas menores de 10 años, también de nueve clubes gallegos. En este caso, la jornada se concentrará en una única sesión vespertina y estará orientada a la iniciación en la competición, sirviendo como primer contacto con este deporte.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, puso en valor la celebración de este tipo de eventos en la ciudad, destacando su papel en el impulso del deporte base y en la visibilización del salvamento y socorrismo. Asimismo, recordó que esta disciplina no solo tiene una vertiente competitiva, sino también formativa, al preparar a los deportistas para actuar en situaciones de emergencia.

Desde el Concello subrayan que este tipo de campeonatos contribuyen tanto a fomentar hábitos saludables entre la juventud como a reforzar el papel de A Coruña como sede habitual de competiciones deportivas de ámbito autonómico.